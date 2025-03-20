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Происшествия 20 марта 2025 11:23

В Татарстане в этом году стало меньше ДТП с детьми, погибших нет

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В Татарстане в этом году стало меньше ДТП с детьми, погибших нет
Айрат Самигуллин
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году стало меньше ДТП с участием детей, при этом ни один ребенок не погиб в таких авариях. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в период весенних каникул и профилактике аварийности с мототранспортом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин.

«С начала года произошло 41 ДТП с детьми, 42 ребенка получили ранения, погибших, к счастью, нет. По сравнению с прошлым годом снизилось количество пострадавших и погибших в ДТП, как и само количество аварий. Более половины всех ДТП произошло с детьми-пассажирами», – сказал он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Айрат Самигуллин отметил, что чаще всего виновниками в ДТП с детьми-пассажирами являются их родители или родственники.

«В январе в Заинском районе произошло столкновение большегруза и легкового автомобиля. В момент ДТП в легковушке было шесть человек, в том числе дети 3 и 11 лет. Их перевозили с нарушениями без удерживающих кресел. Так, 17-летний пассажир погиб в ДТП, а дети получили травмы. Халатное отношение взрослых привело к трагедии. Удерживающее кресло нужно не инспектору ДПС, а для сохранения жизни и здоровья ребенка», – дополнил он.

#ДТП жертвы
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