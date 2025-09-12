В Татарстане в четыре раза увеличили ежемесячную надбавку молодым учителям

В Татарстане по решению Раиса республики Рустама Минниханова в четыре раза увеличили ежемесячную надбавку молодым учителям – до 10 тыс. рублей. Об этом сообщил «Татар-информу» министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Раньше надбавка молодым специалистам составляла 2510 рублей в месяц. С 1 сентября она выросла. Это очень хорошая поддержка молодых специалистов», – рассказал он.

Помимо этого, с 1 сентября увеличили количество претендентов на республиканский грант «Наш новый учитель» – до 500 педагогов. Он выплачивается в течение трех учебных лет в сумме 10 тыс. рублей в месяц.

«Количество получателей этого гранта было всего 200 человек. Теперь еще больше молодых учителей будет получать грантовую поддержку на конкурсной основе», – подчеркнул глава Минобрнауки.

По его словам, сейчас в школах республики работают около 4 тыс. молодых педагогов.

Подробнее о надбавках и грантах для педагогических работников читайте в материале «Татар-информа»: «Миллиард на учителей: какие новые меры поддержки получат педагоги в Татарстане».