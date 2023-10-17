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В Татарстане в ближайшее время начнут реставрацию семи объектов культурного наследия
В Татарстане в ближайшее время начнут реставрацию семи объектов культурного наследия. Об этом на брифинге в Кабмине рассказал председатель профильного комитета РТ Иван Гущин.
«Ждут своей реставрации несколько объектов. Там, где мы уже провели основные подготовительные этапы и была разработана научно-проектная документация», — отметил спикер.
Так, в ближайшее время планируют начать работы в здании валяльной фабрики Муртазы-бая XIX века в Балтасинском районе, в здании служительниц Екатерининской прогимназии в Елабуге, в Мензелинском драмтеатре, где размещалась народная аудитория, Государственном литературно-мемориальном музее Тукая в Арском районе. Помимо них в перечень вошли «Народный дом» в Бугульме и дом купца Жукова, где располагается республиканская спортивная школа олимпийского резерва, в Мамадыше.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане потратят порядка 4 млрд рублей.
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