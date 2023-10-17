На реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане выделили порядка 4 млрд рублей

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В Татарстане в 2023 году на сохранение объектов культурного наследия выделили порядка 4 млрд рублей, рассказал на брифинге председатель Комитета республики по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на брифинге в Кабмине.

«Только в текущем году в зоне внимания архитекторов-реставраторов более 30 памятников. На их сохранение из бюджета направлено почти 4 млрд рублей», — прокомментировал Гущин.

Он также отметил, что финансирование работ ведется с учетом приоритетных задач и технического состояния объектов.

«Цифра достаточно серьезная. Она свидетельствует об осознанном, последовательном отношении к отрасли», — заключил спикер.

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 1 721 объект культурного наследия, выявленных — 3 574.