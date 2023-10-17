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На реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане выделили порядка 4 млрд рублей
В Татарстане в 2023 году на сохранение объектов культурного наследия выделили порядка 4 млрд рублей, рассказал на брифинге председатель Комитета республики по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на брифинге в Кабмине.
«Только в текущем году в зоне внимания архитекторов-реставраторов более 30 памятников. На их сохранение из бюджета направлено почти 4 млрд рублей», — прокомментировал Гущин.
Он также отметил, что финансирование работ ведется с учетом приоритетных задач и технического состояния объектов.
«Цифра достаточно серьезная. Она свидетельствует об осознанном, последовательном отношении к отрасли», — заключил спикер.
На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 1 721 объект культурного наследия, выявленных — 3 574.
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