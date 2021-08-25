В Татарстане в 624 населенных пунктах отсутствует связь 3G или 4G

В Татарстане в 624 населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек отсутствует связь 3G или 4G. Об этом сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев на коллегии Минцифры РТ.

«Для предоставления качественных услуг связи готовится к реализации федеральная программа по устранению цифрового неравенства, связанная с реформой универсального обслуживания. Это отразится на населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек. Таких населенных пунктов с отсутствием покрытия 3G или 4G-связи в Татарстане насчитывается 624. Всего в них проживает 141 тыс. человек», – рассказал докладчик.

Он добавил, что перечень населенных пунктов Татарстана, в которых отсутствует мобильная связь 3G или 4G, направлен в Минцифры России и «Ростелеком». «В ближайшее время планируется провести обследование этих населенных пунктов. На основании обследований будет приниматься решение о включении их в данную программу. Ее реализация начнется в следующем году», – отметил замминистра.

Яковлев уточнил, что в Татарстане насчитывается более 7,4 млн абонентов мобильной связи, количество абонентов мобильного интернета выросло на 7% и составило около 4,3 млн. «Продолжается рост мобильного интернет-трафика. За год потребление трафика выросло существенно – на 40%. В среднем на одного пользователя мобильного интернета в месяц приходится 12 Гбайт трафика, рост – на 30%», – констатировал он.

Докладчик заметил, что на сегодня в республике действует более 12 тыс. базовых станций мобильной связи. Только в этом году планируется установить или модернизировать еще более тысячи базовых станций.

«За первое полугодие 2021 года введено в эксплуатацию и модернизировано 868 базовых станций. Работа по установке базовых станций ведется с опережением плана. Наибольшее количество базовых станций установлено и модернизировано в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Альметьевском и Зеленодольском районах», – заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане до конца 2021 года еще более 2,3 тыс. объектов социальной и культурной сферы получат доступ к интернету.