До конца 2021 года свыше 2,3 тыс. соцобъектов РТ подключат к высокоскоростному интернету

В Татарстане до конца 2021 года еще более 2,3 тыс. объектов социальной и культурной сферы получат доступ к интернету. На сегодняшний день республика входит в число лидеров страны по развитию цифровизации. Об этом рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин на полугодовой коллегии ведомства.

Докладчик напомнил, что на прошлой неделе Минцифры России назвало предварительные итоги уровня цифровизации регионов страны. Татарстан оказался в числе лидеров списка.

«Гордимся тем, что наша республика вошла в число высокозрелых регионов в плане цифрового развития наравне с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом. Это говорит о том, что наши усилия в этом направлении вносят ощутимый вклад в развитие экономики республики», — отметил Хайруллин.

По словам министра, в прошлом году свыше 1,5 тыс. татарстанских школ были подключены к интернету через новые оптоволоконные соединения.

«В этом году у нас будет подключено 2347 объектов. В первую очередь это фельдшерские пункты (ФАПы), объекты культуры, библиотеки, музеи и другие. В целом реализация национального проекта „Цифровая экономика“ помогает довести интернет в малочисленные населенные пункты с населением от 100 человек. Благодаря данной программе оптические линии связи появятся в более чем 300 таких населенных пунктах», — сообщил глава Минцифры РТ.

Он добавил, что только в 2021 году «Таттелеком» протянет в республике около 1600 километров новых оптоволоконных линий для доступа к высокоскоростному интернету и связи. Вместе с проникновением интернета для жителей республики растет доступность онлайн-госуслуг.

«Буквально месяц назад более 70 новых сервисов и госуслуг стали доступны для нашего населения и бизнеса. Они дают возможность получения значимых государственных услуг в удаленном формате — субсидии, социальные выплаты, специальные разрешения и многое другое», — резюмировал Айрат Хайруллин.

Национальный проект «Цифровая экономика», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.