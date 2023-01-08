В Татарстане в 2023 году завершат рекультивацию Самосыровского полигона

В наступившем 2023 году в Татарстане должна завершиться рекультивация Самосыровского полигона. Стоимость работ оценивается в 872,2 млн рублей. Численность населения, качество жизни которого улучшится, достигает 342 тыс. человек. Сейчас на объекте ведутся работы по укладке геотекстильного полотна, рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Мы знаем, что можно просто рекультивировать — вставить трубы, чтобы газ, который образуется после гниения, выходил наружу. Но наша задача была, чтобы газ не уходил в атмосферу, а стал источником электроэнергии. Нас поддержала „Татнефть“ с этой идеей, они готовы были профинансировать научно-исследовательскую работу по подбору технологий», — пояснил глава Минэкологии РТ.

«К нам пришло пять технологий для активной дегазации. Компания „Промбиогаз“ пригласила ученого из Голландии Тристана Гиллербрегта — ведущего международного специалиста-эксперта в области исследований и разработки биогаза, он входит в пятерку лучших ученых в сфере активной дегазации. Он к нам приехал и принимал участие в научно-исследовательской работе», — добавил Шадриков.

Система дегазации представляет собой сочетание вертикальных (80 труб) и гибких горизонтальных газопроводов (общая протяженность 4250 метров), которые позволят уловить до 95% всего свалочного биогаза без потерь и выбросов в атмосферу.

После очистки биогаз будет поступать на электростанцию. Таким образом, вредный газ превратится в электроэнергию, которая будет приносить пользу, причем его хватит на 25 лет переработки. Этот проект является пилотным для России.

Работы по рекультивации Самосыровского полигона ведутся в рамках программы «Чистая страна» национального проекта «Экология», который инициировал Президент РФ Владимир Путин, как и другие нацпроекты (в 2019 году).