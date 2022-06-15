Минэкологии Татарстана: Ресурс Самосыровской свалки обеспечит электроэнергией на 25 лет

За прошлый год экологам Татарстана поступило более 300 жалоб от жителей Казани на качество воздуха в районе Самосыровского полигона. Благодаря проводимой рекультивации количество таких жалоб в 2022-м снижается, сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Самосыровская свалка — больная тема. Меня часто спрашивают, в каком районе самое плохое качество воздуха? Мы оцениваем этот показатель по количеству жалоб жителей. За прошлый год было более 300 коллективных жалоб. Сейчас свалку закрыли на „глиняный замок“, все будет покрываться пленкой, проводиться горизонтальное и вертикальное бурение. Будет установлена система активной дегазации, более 39 тыс. тонн пойдет на сжигание. Ресурс Самосыровской свалки позволит 20-25 лет получать электроэнергию. Это то, что негативно влияло на качество атмосферного воздуха, а теперь будет приносить пользу», — сказал он.

Рекультивация полигона — пилотный проект. Он реализуется по федеральной программе «Чистая страна» национального проекта «Экология». Нацпроекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.