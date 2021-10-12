В Татарстане в 2022 году планируют добыть 33 млн тонн нефти

В Татарстане в следующем году планируют добыть 33 млн тонн нефти. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики республики Олег Пелевин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«При составлении прогноза социально-экономического развития республики мы работаем по тем сценарным условиям, которые доведены Правительством России до субъектов Федерации», — сказал докладчик.

По словам Пелевина, в проекте бюджета Татарстана на следующий год учтен такой показатель социально-экономического развития, как экспортная цена на нефть, которая в 2022 году прогнозируется на уровне 56,2 доллара за баррель.

Парламентарии рассмотрели проект закона «О бюджете РТ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Доходы бюджета Татарстана на следующий год запланированы в объеме 294,8 млрд рублей, расходы — 305,7 млрд рублей, дефицит — 10,9 млрд рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Татнефть» в январе-сентябре 2021 года добыла 20,6 млн тонн нефти. Это на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.