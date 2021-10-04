Татнефть за 9 месяцев увеличила добычу нефти на 5%

Группа «Татнефть» в январе-сентябре 2021 года добыла 20,6 млн тонн нефти – это на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении материнской компании.

В том числе в сентябре добыто 2,4 млн тонн (рост на 12,2%).

Головная компания группы добыла 20,4 млн тонн нефти (больше на 5,5%), в том числе в сентябре – 2,3 млн тонн (рост на 12,4%).

За пределами Татарстана компания снизила добычу за 9 месяцев на 7% – до 223,9 тыс. тонн.

Компания увеличила добычу сверхвязкой нефти с начала года на 10,9% – до 2,7 млн тонн, в сентябре – на 6,2%, до 302,6 тыс. тонн.