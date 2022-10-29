В Татарстане в 2022 году на реализацию нацпроекта «Демография» направят 6,5 млрд рублей

В 2022 году в Татарстане на реализацию национального проекта «Демография» предусмотрено 6,5 млрд рублей. Большая часть финансирования — 6,2 млрд рублей — направлена на поддержку семей с детьми. Как уточняет Минэкономики РТ, для отдельных категорий семей, воспитывающих детей, предусмотрены ежемесячные и единовременные выплаты.

В Минэкономики напомнили, что в республике реализуются федеральные и республиканские меры государственной поддержки для семей с детьми.

Федеральные меры государственной поддержки:

Материнский капитал. За 9 месяцев 2022 года выдано 19 546 сертификатов. С 1 февраля 2022 года материнский капитал проиндексирован по уровню фактической инфляции на 8,4% и выплата при появлении в семье первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В текущем году выплаты в размере 11,5 тыс. рублей получили более 32 тыс. человек.

Пары, имеющие медицинское заключение, могут бесплатно, по полису ОМС, воспользоваться технологиями экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). За 9 месяцев 2022 года проведено 1 270 процедур. Всего в 2022 году предусмотрен лимит на бесплатное проведение — 1 650 процедур.

Республиканские меры поддержки для семей с детьми:

Компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах получили 144 508 человек.

Единовременную выплату при рождении первого, третьего ребенка получили 1 452 женщины, постоянно проживающие в сельской местности.

Пособия выплачены семи семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей.

Единовременное вознаграждение получили 11 семей, награжденные медалью «Ана даны — Материнская слава» и орденом «Родительская слава».

В ведомстве также сообщили, что за период с 2019 по 2022 год в Татарстане благодаря полученному финансированию на реализацию нацпроекта «Демография» построено 58 детсадов, в которых создано 11 990 мест (5 745 из них ясельные). В текущем году по нацпроекту в Ново-Савиновском районе Казани начато строительство детского сада на 220 мест.

За неполные четыре года реализации проекта в республике построен и отремонтирован 31 спортивный объект. Самые крупные из них ледовый дворец и крытый плавательный бассейн в Набережных Челнах, универсальный спортзал в поселке Васильево Зеленодольского района, тренировочный футбольный манеж в Нижнекамске, спортивный зал в Кукморе, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и легкоатлетические беговые дорожки на стадионе «Тасма» в Казани.

По данным Минэкономики, в Алексеевском районе завершается строительство крытого катка с искусственным льдом. Открытие запланировано на конец текущего года.

Ежегодно для спортивных учреждений республики закупается новое спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для спортсменов.

Национальные проекты реализуются по поручению Президента России Владимира Путина. Основными задачами «Демографии» являются улучшение благосостояния семей, в первую очередь, семей с детьми, увеличение рождаемости, снижение смертности населения, увеличение активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.