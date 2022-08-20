В поселке Алексеевское завершается строительство крытого катка с искусственным льдом

В Татарстане, в поселке городского типа Алексеевское, в этом году завершится строительство крытого катка с искусственным льдом. Работы на объекте ведутся в рамках реализации национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В ведомстве рассказали и о других направлениях работы по реализации нацпроекта. Так, в текущем году государственная поддержка направлена на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 18 спортивных учреждений республики на сумму 56,3 млн рублей.

Приобретенное оборудование будет направлено в спортивные школы олимпийского резерва — десять казанских, семь набережночелнинских и республиканскую спортивную школу олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе Верхнеуслонского района.

Кроме того, в этом году планируется поставка и монтаж оборудования для площадок ГТО в шесть муниципальных районов Татарстана: Альметьевский, Кайбицкий, Лениногорский, Рыбно-Слободский, Тетюшский и Верхнеуслонский. На эти цели выделено 21,66 млн рублей.

Всего с 2019 года в Татарстане установлено 37 площадок ГТО (с учетом шести площадок в 2022 году).

Национальные проекты реализуются на территории России по инициативе Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.