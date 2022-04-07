В Татарстане в 2021 году зафиксировали всплеск разводов

В Татарстане в прошлом году зафиксировали всплеск разводов. Всего за 2021 год количество расторгнутых браков достигло 14 876. Об этом сообщила на круглом столе начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина.

«В прошлом году у нас наблюдался всплеск разводов, но это объясняется тем, что в 2020 году из-за пандемии [коронавируса] у нас была прекращена деятельность по предоставлению услуг по разводам», — рассказала докладчик.

Нигматуллина подчеркнула, что для объективности нужно сравнивать статистику предыдущих лет. «Мы наблюдаем, что общее количество разводов остается примерно на одном уровне», — отметила она.

Так, в 2018 году в Татарстане развелись 13 456 пар, в 2019-м — 13 316. По соотношению числа разводов на тысячу браков в республике показатель составляет 603.

В Татарстане в прошлом году 79% расторжений брака органы ЗАГС оформили по решениям судов, о чем сообщал «Татар-информ».