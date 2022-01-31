В Татарстане количество регистраций браков выросло на 27%

В Татарстане количество регистраций браков за прошлый год выросло на 27%. Об этом сообщила начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на заседании коллегии Управления ЗАГС.

«Как и прежде, Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по числу зарегистрированных браков. Количество вновь созданных семейных союзов в 2021 году увеличилось более чем на 27%. Этот рост позволяет с большой долей вероятности прогнозировать увеличение в 2022 году числа рождения первых детей», — сказала докладчик.

За прошлый год 24 651 пара зарегистрировала брачный союз, что на 5303 пары больше, чем за 2020 год.

Нигматуллина отметила, что второй год подряд сокращается количество расторжений брака в семьях, имеющих несовершеннолетних детей. Если в 2019 году таких семей было 11 628, в 2020-м — 10 213, то за прошлый год — 9585. «Снижение по сравнению с 2019 годом составило 17,6%», — подчеркнула она.

По словам начальника Управления ЗАГС, по соотношению числа разводов на тысячу браков в республике показатель составляет 603. «Татарстан имеет самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе. Для сравнения: в Кировской области этот показатель составляет 844, в Саратовской области — 812, в Марий Эл — 805», — констатировала докладчик.

В Татарстане в прошлом году 79% расторжений брака органы ЗАГС оформили по решениям судов.