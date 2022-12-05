В Татарстане в 1,5 раза выросло производство бензина

В Татарстане с января по октябрь этого года произвели почти 2,4 млн тонн бензина, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Данные об этом опубликованы Татарстанстатом.

Помимо бензина, за первые 10 месяцев 2022 года было произведено 9,4 млн тонн дизельного топлива, что на треть больше, чем в аналогичный прошлогодний период.

В целом же, нефтепереработка в Татарстане за отчетный период выросла до 15,5 млн тонн, что на 15,3% больше чем в 2021-м.

Ранее сообщилось, что добыча нефти в регионе за 10 месяцев выросла почти на 4%