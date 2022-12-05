Добыча нефти в Татарстане за 10 месяцев выросла почти на 4%

Нефтяные компании Татарстана в январе-октябре этого года увеличили добычу нефти на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 29,6 млн тонн. Данные об этом опубликованы Татарстанстатом.

За 10 месяцев этого года также было добыто 775,3 млн куб. метров попутного нефтяного газа, что на 6,9% больше, чем годом ранее.

Кроме того, в Татарстане в 2,1 раза выросла добыча природного песка и в полтора раза увеличилась добыча гальки, гравия и каменной крошки, используемой для производства бетона, а также автомобильных и железных дорог.

Ранее сообщалось, что в целом добыча полезных ископаемых в Татарстане за первые 10 месяцев этого года выросла на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.