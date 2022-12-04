В Татарстане уже четвертый день продолжается рост заболеваемости Covid-19

Уже четыре дня подряд в Татарстане наблюдается рост регистрируемой заболеваемости коронавирусом. За последние сутки Covid-19 заразились 85 жителей республики, а днем ранее — 84, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 15 заболевшим, тогда как за предшествующий день в больницы оказались доставлены 24 пациента.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 190 836 татарстанцев. При этом выздоровели 187 768 жителей республики, в том числе 53 — за последние сутки (за день до этого стало известно о 92 излечившихся больных).

В регионе за сутки не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число официально признанных скончавшимися от Covid-19 в РТ равняется 2007 (в последний раз информация о летальных исходах публиковалась 30 ноября).

Вместе с тем необходимо отметить, что Росстат еще в октябре этого года прекратил публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.