В Татарстане увеличилось число выпускников, выбравших экзамены по родным языкам

В этом году основной государственный экзамен по родным языкам выбрали более 5,8 тыс. выпускников девятых классов, в том числе по татарскому языку – свыше 5,6 тыс. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Это на 1 751 ребенка больше, чем в прошлом году. Лидерами по сдаче экзамена по татарскому языку стали Казань, Набережные Челны, Зеленодольский, Азнакаевский, Нижнекамский, Пестречинский и Арский районы. Средняя отметка по республике по сравнению с прошлым годом стабильна», – рассказал он.

Среди одиннадцатикласников единый республиканский экзамен по родному языку выбрали 32 выпускника. В прошлом году экзамен сдавали семь человек.

«Сдавшие экзамен – учащиеся из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Бугульмы, Актанышского, Атнинского, Высокогорского, Кайбицкого, Муслюмовского и Чистопольского районов», – подчеркнул глава Минобрнауки РТ.

По его словам, молодежь все больше проявляет интерес к родным языкам.

«Каждому народу интересен свой родной язык. У людей растет самосознание, дети понимают, что родной язык надо знать. И мы рады, что так происходит. Считаю, что это результат нашего труда, приложенных усилий. Работа в этом направлении идет постоянная», – заключил Хадиуллин.