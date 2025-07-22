Баллы выше среднероссийских и лидерство по стобалльникам: как в Татарстане сдали ЕГЭ

Средние баллы ЕГЭ выпускников Татарстана превысили общероссийские показатели, а количество стобалльных результатов достигло 313. Более 80% школьников, пересдавших экзамены, улучшили свои оценки. Об этом рассказал глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин, подводя предварительные итоги экзаменационной кампании. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В Татарстане завершились досрочный и основной периоды ЕГЭ

Фото: © «Татар-информ»

«Более чем в десять раз увеличился объем оплаты труда в час на одного педработника»

В Татарстане завершились досрочный и основной периоды ЕГЭ. А 3 и 4 июля выпускники могли пересдать один предмет, чтобы улучшить результат. Дополнительный период ЕГЭ пройдет в сентябре. Но уже сейчас можно говорить о предварительных результатах государственной итоговой аттестации среди одиннадцатиклассников.

«Подводим пока предварительные итоги. Потому что по экзаменам, которые прошли 3 и 4 июля, завершается процедура апелляции», – уточнил на брифинге в Доме Правительства РТ министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Он отметил, что в проведении ЕГЭ участвовали более 6,3 тыс. педагогических работников. «По инициативе Раиса республики Рустама Минниханова с этого года более чем в десять раз увеличился объем оплаты труда в час на одного педагогического работника», – подчеркнул глава Минобрнауки.

Ильсур Хадиуллин: «Поставлена задача – увеличить долю выпускников, выбирающих ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам: химии, физике, информатике и биологии» Фото: prav.tatarstan.ru

Количество выпускников, выбравших ЕГЭ по профильной математике, выросло на 6,5%

В Региональной информационной системе зарегистрировано более 16,5 тыс. участников ЕГЭ. Среди них есть выпускники, прибывшие из новых и приграничных территорий России, сообщил Хадиуллин.

«Правительствами России и Татарстана поставлена задача – увеличить долю выпускников, выбирающих ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам: химии, физике, информатике и биологии», – отметил он.

Татарстан с этой задачей справился. Так, по сравнению с прошлым годом доля выпускников, выбравших ЕГЭ по профильной математике, выросла на 6,5%, по физике – почти на 2%, по химии – на 1%, по информатике – на 0,5 процента, по биологии – на 0,1%, рассказал министр.

Более того, количество выпускников, выбравших профильную математику, физику, химию и информатику, выше среднероссийских показателей. Исключение составила только биология.

«Тенденция увеличения выбора школьниками этих предметов в качестве экзамена становится приоритетной задачей для каждого муниципалитета республики в рамках решения проблемы кадрового дефицита во всех отраслях экономики», – подчеркнул Хадиуллин.

Бугульминский, Зеленодольский районы, Набережные Челны и Вахитовский район Казани – традиционные лидеры качества подготовки по предмету «Русский язык» Фото: © «Татар-информ»

Результат ЕГЭ по русскому языку превысил среднероссийский показатель на 4,3 балла

Средние баллы по всем предметам ЕГЭ в Татарстане выше общероссийских результатов, рассказал министр образования и науки.

«По литературе и химии превышение составляет более 11 баллов. Максимальные средние баллы, выше 70, учащиеся демонстрируют по таким предметам, как иностранный язык, литература. Минимальные, ниже 60 баллов, – по географии и обществознанию. Повышение среднереспубликанского балла по сравнению с 2024 годом мы наблюдаем по нескольким предметам, включая химию и биологию», – констатировал Хадиуллин.

Он добавил, что средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 65, что выше среднероссийского показателя более чем на 4,3 балла. При этом в Бугульминском и Зеленодольском районах, Набережных Челнах и Вахитовском районе Казани средний балл выше 66. «Эти районы – традиционные лидеры качества подготовки по предмету ‘’Русский язык’’», – заметил он.

Среднереспубликанский балл по профильной математике составил 68,4 балла, что почти на 6,5 балла выше общероссийского. «В списке лидеров – территории, где более 50% выпускников выбирают данный предмет и добиваются высоких результатов. В Зеленодольском и Вахитовском районе Казани выбрали более 60%, а средний результат – свыше 72 баллов», – подчеркнул глава Минобрнауки.

Средний балл ЕГЭ по биологии достиг 61,2 балла, почти на 7 баллов превысив федеральный показатель. Он также выше среднего республиканского значения предыдущего года.

«В целом результаты ГИА выпускников 11-х классов свидетельствуют о системной работе, проведенной школами и муниципальными органами управления образованием», – заявил Хадиуллин.

В этом году более 2,5 тыс. выпускников пересдали один экзамен, чтобы улучшить результат Фото: © «Татар-информ»

Более 80% выпускников улучшили результат ЕГЭ, пересдав один предмет

В этом году более 2,5 тыс. выпускников пересдали один экзамен, чтобы улучшить результат. Это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году, сообщил глава Минобрнауки.

Более 80% выпускников свой результат улучшили, причем шесть одиннадцатиклассников – до 100 баллов по профильной математике и литературе, добавил он.

Однако, по словам министра, немало выпускников не преодолели минимальный порог по химии, биологии, обществознанию, базовой математике и информатике.

«По сравнению с 2024 годом число выпускников, не преодолевших в основной период минимальный порог ЕГЭ по обязательным предметам, осталось стабильным», – заметил он.

В частности, по русскому языку это 32 человека, по профильной математике – 173, по базовой математике – 89. «Для этой категории выпускников пересдача будет проведена в сентябре», – напомнил Хадиуллин.

Выпускники этого года, получившие максимальный результат на ЕГЭ, получат материальное поощрение от Минобрнауки РТ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Впервые 200-балльные результаты получили выпускники Атнинского и Тетюшского районов

Татарстан остается одним из регионов-лидеров в России по количеству стобалльных результатов. В этом году выпускники получили 313 стобалльных результатов, сказал министр образования и науки.

«Кратно улучшились результаты по химии и информатике, стабильно высок результат по литературе. Необходимо отметить достижения выпускников Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского, Зеленодольского, Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского районов. Отдельно отмечу наличие 200-балльных результатов впервые в Атнинском и Тетюшском районах», – заявил он.

Больше всего высокобалльников среди выпускников лицея № 131, Химического лицея для одаренных детей, лицея №121 Казани, лицея №78 имени А. С. Пушкина Набережных Челнов.

«200-балльные результаты представлены по русскому языку – 8, химии – 7, математике – 3, информатике – 3, биологии – 2, литературе – 2, обществознанию – 1», – уточнил Хадиуллин.

Выпускники этого года, получившие максимальный результат на ЕГЭ, получат материальное поощрение от Минобрнауки РТ. Им перечислят единовременное денежное вознаграждение – 15 тыс. рублей за 100 баллов и 25 тыс. рублей за 200 баллов.

В этом году медалью «За особые успехи в учении» первой степени награждены более 1,9 тыс. выпускников Фото: mon.tatarstan.ru

Аттестат с отличием и медаль получили более 3,3 тыс. выпускников

Количество одиннадцатиклассников, награжденных золотой медалью, каждый год остается стабильным. В этом году медалью «За особые успехи в учении» первой степени награждены более 1,9 тыс. выпускников, в 2024 году – свыше 1,7 тыс., рассказал Хадиуллин.

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» первой степени получают выпускники, имеющие все итоговые отметки «отлично» и набравшие не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и предмету по выбору.

С прошлого года выпускникам также вручается медаль «За особые успехи в учении» второй степени. У них должны быть итоговые оценки «отлично» и не более двух «хорошо», а также не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и предмету по выбору. В этом году серебряной медалью награждены более 1,4 тыс. человек.

«Таким образом, аттестат с отличием и медаль по итогам обучения получили 3 318 выпускников, что почти на 100 человек больше, чем в прошлом году», – заявил глава Минобрнауки.

При этом есть и те, кто не смог подтвердить право на получение медали, – 111 претендентов. «Количество соответствует тенденции прошлого года. В 2024 году не подтвердивших было 116 претендентов», – заметил он.

Из числа медалистов не набрали 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку 32 выпускника, по одному из предметов по выбору – 60.

«Ни по русскому языку, ни по одному из предметов по выбору – 19 выпускников. Вот это очень неприятно. Они шли на медаль второй степени. Для нас это сигнал, информация для дальнейшей работы. В новом учебном году работа будет продолжена, в том числе по такой категории выпускников. Есть вопросы, которые требуют дополнительной проработки», – отметил министр.

Среди одиннадцатиклассников единый республиканский экзамен по родному языку выбрали 32 выпускника. В прошлом году экзамен сдавали 7 человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане выросло число выпускников, выбравших экзамены по родным языкам

Выпускники 9-х и 11-х классов могут сдать экзамен по родному языку. В этом году основной государственный экзамен по этому предмету выбрали более 5,8 тыс. школьников, в том числе по татарскому языку – свыше 5,6 тыс., сообщил Хадиуллин.

«Это на 1 751 ребенка больше, чем в прошлом году. Лидерами по сдаче экзамена по татарскому языку стали Казань, Набережные Челны, Зеленодольский, Азнакаевский, Нижнекамский, Пестречинский и Арский районы. Средняя отметка по республике по сравнению с прошлым годом стабильна», – констатировал он.

Среди одиннадцатиклассников единый республиканский экзамен по родному языку выбрали 32 выпускника. В прошлом году экзамен сдавали 7 человек.

«Сдавшие экзамен – учащиеся из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Бугульмы, Актанышского, Атнинского, Высокогорского, Кайбицкого, Муслюмовского и Чистопольского районов», – сказал министр.

Он также сообщил, что Минобрнауки РТ прорабатывает с Минпросвещения РФ вопрос, связанный с сохранением часов по предмету «Родной язык».

«На днях получили еще один приказ, подписанный 18 июля. 17 июля он прошел регистрацию в Минюсте РФ и уже действует. Там понятия ‘’родной язык’’ и ‘’родная литература’’ сохранены. Поэтому беспокоиться о том, что родного языка не будет, не стоит. Что касается сокращения уроков родного языка, то по этому вопросу мы сейчас ведем работу. Думаю, результаты будут. Наша цель – сохранить предметы родной язык и литература в объемах двух-трех часов в неделю», – отметил Хадиуллин.