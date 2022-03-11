В Татарстане увеличили расходы на отлов и содержание бездомных животных до 69 млн рублей

В Татарстане на этот год увеличили сумму средств на отлов и содержание бездомных животных до 69,3 млн рублей. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании президиума Госсовета РТ.

«В прошлом году на отлов и содержание бездомных животных было выделено 56,7 млн рублей. Всего было отловлено более 11 тыс. животных без владельцев. В этом году объем выделенных средств с учетом содержания агрессивных животных увеличен на 12,6 млн рублей и составил 69,3 млн рублей. Дополнительная сумма выделяется для пожизненного содержания агрессивных собак», – рассказал докладчик.

Хисамутдинов отметил, что на мероприятия по отлову и содержанию бездомных животных из бюджета республики ежегодно выделяются субвенции муниципальным районам и городским округам. «В этом году муниципальным районам и городским округам перечислены субвенции в размере 11,4 млн рублей. Из республиканского бюджета средства выделяются ежемесячно», – уточнил он.

Выделяемые средства предназначены на расходы по содержанию собак в приюте, лечебные мероприятия, вакцинацию, биркование, стерилизацию и кастрацию, усыпление безнадежно больных животных.

«После проведения всех мероприятий собаки должны быть выпущены в прежнюю среду обитания, но агрессивные животные должны содержаться в приюте пожизненно, так как по закону усыплять их нельзя», – пояснил начальник Главного управления ветеринарии.

По его словам, к концу прошлого года в приютах республики содержалась 321 агрессивная собака. «Затраты на содержание одной агрессивной собаки составляют 108 рублей в день. Получается в год около 40 тыс. рублей», – подчеркнул докладчик.

Хисамутдинов заметил, что в этом году в городах и районах Татарстана отловлено 2 255 животных без владельцев, что составляет 23% от общего количества подлежащих отлову животных. «Неплохо организована работа в Апастовском, Рыбно-Слободском, Верхнеуслонском, Заинском, Дрожжановском районах и в Казани», – констатировал он.

Для бездомных животных в республике работают 19 приютов, из них 17 частных и два муниципальных. В них содержится 3,6 тыс. животных. Кроме того, планируется строительство межмуниципальных приютов для животных на 400 голов в Нижнекамске, Альметьевске и Набережных Челнах. «Основная проблема – недостаточное количество мест в приютах для содержания животных», – заявил начальник управления.

По его мнению, необходимо введение обязательной идентификации и регистрации домашних животных. «На сегодня идентификация мелких домашних животных носит уведомительный характер. Мы предлагаем еще раз выйти с законодательной инициативой в Госдуму по данному вопросу», – резюмировал докладчик.

В России в 2018 году был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными, согласно которому отловом безнадзорных собак должна заниматься специализированная организация.