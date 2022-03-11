Фарид Мухаметшин допустил повторное обращение в Госдуму по вопросу содержания животных

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин допустил, что парламент республики повторно обратится в Госдуму с законодательной инициативой, касающейся содержания домашних животных. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета РТ.

«Прошлым летом в порядке законодательной инициативы Госсовет обратился в Госдуму с предложением внести изменения в федеральный закон в части регистрации животных, запрета выгула без намордника, недопустимости возврата отловленных собак обратно на игровые площадки, территории детсадов, школ и больниц. К сожалению, по ряду формальных оснований федеральный законодатель в этом нас не поддержал», – сказал руководитель парламента.

При этом Мухаметшин сообщил, что по поручению Председателя Госдумы Вячеслава Володина создана рабочая группа, в которую вошли депутаты нижней палаты федерального парламента от Татарстана Айдар Метшин и Татьяна Ларионова.

«Они сейчас этой проблематикой на федеральном уровне занимаются. Мы ждем результатов. В целом федеральное законодательство, да и республиканское тоже, назвать совершенным нельзя. Противоречия между заложенным в нем принципом гуманности и реальным положением дел напрямую сказываются на жизни и здоровье граждан, ведут к росту социальной напряженности», – заметил он.

Председатель Госсовета добавил, что проблема безнадзорных животных актуальна для многих регионов России. «Недели не проходит, чтобы в органы государственной и муниципальной власти республики, депутатам, в СМИ не поступали бы жалобы от граждан на бездомных собак, которые несут проблемы, а зачастую и реальную угрозу людям. Конечно, родители беспокоятся за своих детей», – продолжил он.

По словам Мухаметшина, в прошлом году в соцсетях было зафиксировано 1 447 обращений на эту тему, что на 42% больше, чем в 2020 году. В медицинские организации республики по поводу укусов собак обратились 6 837 человек.

«В ряде районов ситуация сложилась крайне неблагополучно. В числе антилидеров по количеству укусов на 100 тыс. населения Верхнеуслонский, Спасский, Лаишевский районы. Кратный рост в абсолютных цифрах в 2021 году показали Высокогорский – в 5,7 раза, Атнинский – в 3,2 раза. В красной зоне у нас 17 районов республики», – подчеркнул он.

Глава парламента уточнил, что в «зеленой зоне» находятся Азнакаевский, Черемшанский, Аксубаевский, Сабинский, Мамадышский, Атнинский, Менделеевский, Апастовский, Ютазинский, Кукморский, Сармановский, Муслюмовский, Алькеевский районы и Набережные Челны. «Они смогли систематизировать работу», – отметил он.

В Татарстане в 2014 году приняли республиканский закон «Об отдельных вопросах содержания домашних животных в Республике Татарстан».