В Татарстане увеличили пожизненные выплаты победителям и призерам Олимпийских игр

С 2024 года в Татарстане увеличены пожизненные ежемесячные пособия спортсменам, ставшим победителями и призерами на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх в составе российских и советских сборных. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Речь идет об атлетах, имеющих трудовой стаж не менее двадцати лет. Теперь соответствующие пособия составляют от 14 тыс. до 24,5 тыс. рублей в зависимости от ранга международных соревнований, ранее они равнялись от 8 тыс. до 14 тыс. рублей.

На эти цели в 2024 году из республиканского бюджета будут выделены средства в размере 864 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане в пять раз увеличена единовременная выплата молодым физкультурникам.