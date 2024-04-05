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В Татарстане увеличили пожизненные выплаты победителям и призерам Олимпийских игр
С 2024 года в Татарстане увеличены пожизненные ежемесячные пособия спортсменам, ставшим победителями и призерами на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх в составе российских и советских сборных. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.
Речь идет об атлетах, имеющих трудовой стаж не менее двадцати лет. Теперь соответствующие пособия составляют от 14 тыс. до 24,5 тыс. рублей в зависимости от ранга международных соревнований, ранее они равнялись от 8 тыс. до 14 тыс. рублей.
На эти цели в 2024 году из республиканского бюджета будут выделены средства в размере 864 тыс. рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане в пять раз увеличена единовременная выплата молодым физкультурникам.
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