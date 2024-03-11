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Общество 11 марта 2024 11:15

В Татарстане в пять раз повышена единовременная выплата молодым физкультурникам

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В Татарстане до 100 тысяч рублей повышен размер единовременной денежной выплаты на хозяйственное обустройство для молодых физкультурников. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

«Установить, что действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года», — отмечается в тексте.

Выплата положена молодым специалистам, которые поступают на работу в физкультурные спортивные организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортподготовки. Изменения коснутся организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минспорт Татарстана, и муниципальных организаций.

До изменений ее размер составлял 20 тысяч рублей.

#молодые специалисты #выплаты #Физкультура
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