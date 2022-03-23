В Татарстане увеличат поставку продукции на площадки сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На ярмарочных площадках реализовали достаточное количество сахарного песка. В одни руки продавали по 10 кг. В следующие ярмарочные дни будем увеличивать поставку на торговые площадки выращенной в республике продукции», – сказал спикер.

Хабипов отметил, что в этом году также установлены рекомендованные цены по реализации продукции на ярмарках. Так, в марте рекомендовано продавать мясо птицы по 160 рублей за кг, говядину (в зависимости от филе) – 400–420 рублей за кг, свинину – 280 рублей за кг, яйцо – 80 рублей за 10 штук, яйцо первой категории – 75 рублей, разливное молоко – 40 рублей за литр, сахарный песок – 60 рублей за кг.

Замминистра уточнил, что в этих рамках сельхозпроизводители должны реализовывать продукцию. За это им возмещаются транспортные расходы по доставке продукции на ярмарочные площадки.

«У каждого продавца из районов в городе есть свои покупатели. Они их ждут, подают заявки. Например, на прошлой неделе на одной из площадок торговал Дрожжановский район. Гражданка спрашивает: “А когда будет Буинский? Я у них покупаю”. Мы говорим: “На следующей неделе”. Она ответила, что тогда придет на следующей неделе», – подчеркнул он.

Весенние сельскохозяйственные ярмарки начали работу 19 марта. Они были организованы на 15 площадках в Казани, на двух – в Набережных Челнах и Нижнекамске и на двух площадках Зеленодольского района. Ярмарки будут проводиться еженедельно по субботам до 23 апреля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на первую в этом году весеннюю сельхозярмарку по сравнению с прошлым годом аграрии республики завезли вдвое больше сахара, муки, овощей, яиц и в пять раз больше картофеля.