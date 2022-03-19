В Татарстане на сельхозярмарки завезли вдвое больше продукции, чем год назад

В Татарстане сегодня начали работу весенние сельскохозяйственные ярмарки. По сравнению с прошлым годом аграрии республики завезли на торговые площадки вдвое больше сахара, муки, овощей, яиц и в пять раз больше картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.

«Учитывая ситуацию с ажиотажным спросом последних недель на определенный перечень продукции, по сравнению с прошлым годом было реализовано вдвое больше сахара - 93,5 тоны (было 47), муки - 59 тонн (было 33), овощной продукции - 56 тонн (было 37), куриных яиц - 183 тыс. штук (118), картофеля - 102 тонны (19,6)», - рассказали в пресс-службе.

Более того, на некоторых площадках обеспечили увеличение по ряду позиций до пяти раз.

Сельскохозяйственные ярмарки были организованы на 15 площадках в Казани, на двух площадках Зеленодольского района, на двух — в Набережных Челнах и Нижнекамске.

Для завоза продукции задействовали более 500 машин, в том числе 150 крупногабаритных. В ярмарках приняли участие 16 районов, 2 тыс. республиканских фермеров и сотрудников предприятий.

Весенние сельхозярмарки будут проводиться еженедельно по субботам до 23 апреля.

На совещании в Доме Правительства Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что сельскохозяйственные ярмарки помогут повысить число качественных продуктов по доступным ценам, а также покажут, что агропромышленный комплекс республики обладает ресурсами для обеспечения товарами татарстанцев и жителей других регионов.