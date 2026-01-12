В Татарстане увеличат господдержку личных подсобных хозяйств до 718 млн рублей

В Татарстане сумма господдержки личных подсобных хозяйств в этом году увеличится до 718 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Меняются подходы к государственной поддержке фермеров и кооперативов с федеральным соучастием, ряд программ завершается, но вводятся новые направления», – рассказали в ведомстве.

Так, гранты всем фермерам будут выделяться при условии ведения деятельности более года. Размер гранта составит от 5 млн до 30 млн рублей в зависимости от размера собственных средств, направленных на реализацию проекта.

«Например, при внесении 10% собственных средств грант составит до 5 млн рублей, 20% – 8 млн рублей, 30% – 15 млн рублей, 40% – до 30 млн рублей», – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, предусмотрена грантовая поддержка участникам специальной военной операции на открытие собственного агробизнеса. Размер гранта – до 7 млн рублей.

