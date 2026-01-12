Около 5 млрд рублей за 10 лет: в Татарстане увеличат поддержку личных подсобных хозяйств

Ровно десять лет назад в Татарстане приняли закон о поддержке личных подсобных хозяйств. Предполагалось, что он поможет создать условия для развития ЛПХ, увеличить производство сельхозпродукции, повысить доходы сельчан. Насколько эффективным оказался этот закон и сколько денег направили на поддержку малых хозяйств – в материале «Татар-информа».





Около половины всей сельхозпродукции Татарстана производится в частных подворьях и фермерских хозяйствах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вопросы поддержки ЛПХ были возведены в ранг государственной политики»

В Татарстане 12 января 2016 года был принят закон «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории РТ». Он направлен на развитие ЛПХ, повышение занятости и качества жизни в селах, стимулирование производства сельскохозяйственной продукции.

«Вопросы поддержки ЛПХ в Татарстане были возведены в ранг государственной политики, которую мы хотим проводить на основании закона. Таким образом, господдержку села мы подкрепим законодательно. В этом законе будет определена категория людей, которые будут получать гарантированное финансирование из бюджета Татарстана», – заявлял на зональном совещании в Мензелинске еще в 2015 году Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин после принятия законопроекта в первом чтении.

Закон приняли в 2016 году, чтобы упорядочить и усилить поддержку личных подсобных хозяйств, которые важны для продовольственной безопасности республики. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

«Принятый закон установил меры господдержки личных подсобных хозяйств, частично решил вопросы занятости и улучшения материального положения сельчан. Кроме того, в свое время он помог остановить снижение поголовья крупного рогатого скота и повысить деловую активность сельского населения. Около половины всей сельхозпродукции Татарстана производится в частных подворьях и фермерских хозяйствах. Это еще один немаловажный показатель эффективности данного закона», – подчеркнул он.

По словам депутата, с принятием закона у сельчан появился целый ряд экономических возможностей – субсидируемые кредиты, субсидии на возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию, по приобретению коров, благоустройство территорий и другие.

По словам Азата Хамаева, с принятием закона о поддержке личных подсобных хозяйств у сельчан появился целый ряд экономических возможностей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Необходимо актуализировать закон»

Мониторинг действия закона в 2017 году выявил проблемные вопросы, «требующие дополнительного законодательного закрепления», сообщил Хамаев.

«По результатам работы возникла необходимость внести изменения в закон. В частности, дополнить его направлением субсидирования по строительству теплиц, закладке садов, содержанию кобыл старше трех лет. И ежегодно объем предоставляемых фермерам республики субсидий увеличивался», – заявил парламентарий.

По его словам, в 2025 году ЛПХ получили господдержку на общую сумму 612 млн рублей по пяти направлениям. Это строительство мини-ферм молочного направления – 70 млн рублей; приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок –16 млн рублей; содержание коров и коз – 419,6 млн рублей; содержание кобыл старше трех лет – 26 млн рублей; приобретение молодняка птицы – 80 млн рублей.

«Несмотря на выделение средств, существует необходимость в совершенствовании законодательства, чтобы улучшить механизмы поддержки и учета ЛПХ. Кроме того, необходимо актуализировать закон в связи с произошедшими изменениями по вопросам развития ЛПХ и введением новых мер поддержки, не прописанных в законе», – убежден депутат.

В 2025 году ЛПХ получили господдержку на общую сумму 612 млн рублей по пяти направлениям Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Татарстане осуществляется беспрецедентная в масштабах страны поддержка ЛПХ»

За десять лет из бюджета Татарстана на поддержку личных подсобных хозяйств выделено около 5 млрд рублей. Больше всего средств направлено на содержание дойного стада – свыше 3 млрд рублей – и на строительство мини-ферм молочного направления – более 700 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«В Татарстане осуществляется беспрецедентная в масштабах страны поддержка ЛПХ из бюджета республики. В 2024 году поддержку получили более 43,8 тыс. ЛПХ на 464 млн рублей», – проинформировали в министерстве.

По решению Раиса РТ Рустама Минниханова в прошлом году дополнительно выделено 184 млн рублей на содержание дойного стада. Субсидии на корову выросли до 6,3 тыс. рублей по единой ставке. Кроме того, были увеличены субсидии на приобретение молодых коров: товарных – с 60 до 80 тыс. рублей, племенных – с 70 до 90 тыс. рублей.

Предельный размер субсидии на строительство мини-ферм от пяти коров возрос с 300 до 500 тыс. рублей, от восьми коров – с 600 тыс. до 1 млн рублей.

«В 2025 году построено 80 мини-ферм с общей господдержкой на 70 млн рублей. Согласно условиям программы, ожидаем увеличение поголовья по ним уже в 2026 году на 350 коров», – отметили в пресс-службе.

После того как в Минсельхозпрод стали поступать обращения сельских жителей с просьбами расширить меры поддержки ЛПХ, ведомство направило соответствующее письмо Раису РТ. Минниханова попросили о дополнительных мерах в части приобретения бычков на откорм из расчета 35 тыс. рублей за голову, на содержание молодых овец старше одного года из расчета 1 тыс. рублей на голову, рассказали в ведомстве. «Раис РТ дал поручение Министерству финансов внести соответствующие предложения», – уточнили в пресс-службе.

Больше всего средств направлено на содержание дойного стада – свыше 3 млрд рублей – и на строительство мини-ферм молочного направления – более 700 млн рублей Фото: © «Татар-информ»

Участники СВО смогут получить гранты на открытие агробизнеса

Общая сумма господдержки личных подсобных хозяйств в 2026 году увеличивается с 652 до 718 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Меняются подходы государственной поддержки фермеров и кооперативов с федеральным соучастием, ряд программ завершается, но вводятся новые направления», – подчеркнули в ведомстве.

Так, гранты всем фермерам будут выделяться при условии ведения деятельности более года. Размер гранта составит от 5 до 30 млн рублей в зависимости от размера вложенных собственных средств на реализацию проекта.

«Например, при внесении 10% собственных средств грант составит до 5 млн рублей, 20% – 8 млн рублей, 30% – 15 млн рублей, 40% – до 30 млн рублей», – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, вводятся субсидии также для крестьянско-фермерских хозяйств на компенсацию части понесенных затрат в размере 60% с максимальным размером до 20 млн рублей на одно КФХ, добавили в министерстве.

Более того, в этом году предусмотрена грантовая поддержка участникам специальной военной операции на открытие собственного агробизнеса. Размер гранта – до 7 млн рублей.

Сейчас в Татарстане насчитывается более 400 тыс. личных подсобных хозяйств Фото: © «Татар-информ»

«Основная ставка делается на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

В этом году планируются также изменения по направлениям республиканской поддержки, рассказали в Минсельхозпроде.

«Основная ставка делается на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов для повышения эффективности работы фермерских и личных подсобных хозяйств», – пояснили в пресс-службе.

Так, с 2026 года на развитие кооперации будет выделяться более 500 млн рублей, в том числе 200 млн рублей – на грантовую поддержку из бюджета республики для кооперативов, продолжающих свою деятельность. «Порядок финансирования находится в разработке», – заметили в министерстве.

Кроме того, особое внимание будет уделяться строительству кормовых центров для работы с населением. В республике уже функционирует 58 кормовых центров в 24 районах, которые обслуживают 216 тыс. голов крупного рогатого скота. Для хозяйств предусмотрено возмещение половины затрат на оборудование для кормоцентров и 30% – на строительно-монтажные работы.

Сейчас в Татарстане насчитывается более 400 тыс. личных подсобных хозяйств. В 2024 году они произвели сельскохозяйственную продукцию на 105,7 млрд рублей, или 30,2% от общего объема. В частности, произведено 521 тыс. тонн молока, 112 тыс. тонн мяса скота и птицы, 817 тыс. тонн картофеля, 189 тыс. тонн овощей. Таким образом, вклад ЛПХ в производство молока составил 23%, мяса – 22%, картофеля – 85%, овощей – 64%.