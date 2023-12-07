Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане утверждены затраты на услуги сиделок для пожилых и инвалидов в 2024 году
Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на услуги сиделок для пожилых и инвалидов в 2024 году. В месяц они составят 54 786 рублей на одного получателя, следует из постановления, подписанного Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Услуга реализуется в рамках создания системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в Татарстане.
«Установить на 2024 год нормативные затраты на предоставление услуги „Сиделка“ в размере 54 786,0 рубля на одного получателя услуги „Сиделка“ в месяц», — говорится в документе.
Подушевой норматив финансирования услуги составит 336,8 рубля за час.
Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.
Ранее Правительство Татарстана утвердило затраты на помощь в трудоустройстве людей с ментальными нарушениями в 2024 году.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»