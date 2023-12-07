В Татарстане утверждены затраты на услуги сиделок для пожилых и инвалидов в 2024 году

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на услуги сиделок для пожилых и инвалидов в 2024 году. В месяц они составят 54 786 рублей на одного получателя, следует из постановления, подписанного Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Услуга реализуется в рамках создания системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в Татарстане.

«Установить на 2024 год нормативные затраты на предоставление услуги „Сиделка“ в размере 54 786,0 рубля на одного получателя услуги „Сиделка“ в месяц», — говорится в документе.

Подушевой норматив финансирования услуги составит 336,8 рубля за час.

Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее Правительство Татарстана утвердило затраты на помощь в трудоустройстве людей с ментальными нарушениями в 2024 году.