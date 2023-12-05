Кабмин РТ утвердил затраты на помощь в трудоустройстве людей с ментальными нарушениями

В Татарстане утвердили подушевой норматив затрат на услугу «Оказание помощи в трудоустройстве» на 2024–2026 годы. Ожидается, что на одну услугу он составит 40 272 рубля 64 копейки. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года.

Согласно документу, норматив принят в рамках реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Татарстане на 2022–2026 годы.