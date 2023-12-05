Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кабмин РТ утвердил затраты на помощь в трудоустройстве людей с ментальными нарушениями
В Татарстане утвердили подушевой норматив затрат на услугу «Оказание помощи в трудоустройстве» на 2024–2026 годы. Ожидается, что на одну услугу он составит 40 272 рубля 64 копейки. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года.
Согласно документу, норматив принят в рамках реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Татарстане на 2022–2026 годы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»