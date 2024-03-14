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В Татарстане утверждены даты санитарно-экологического двухмесячника
С 1 апреля по 31 мая 2024 года в населенных пунктах Татарстана пройдет санитарно-экологический двухмесячник. Распоряжение о его организации подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Исполкомы муниципалитетов должны разработать и утвердить планы по очистке территорий до 22 марта. Для координации работ будут созданы оперативные штабы.
Двухмесячник проводится для обеспечения санитарной очистки территорий населенных пунктов республики. Итогом станет приведение их в состояние, которое отвечает экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения.
Ранее «Татар-информ» сообщал, когда в Казани планируют провести общегородской субботник.
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