В Татарстане утверждены даты санитарно-экологического двухмесячника

С 1 апреля по 31 мая 2024 года в населенных пунктах Татарстана пройдет санитарно-экологический двухмесячник. Распоряжение о его организации подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Исполкомы муниципалитетов должны разработать и утвердить планы по очистке территорий до 22 марта. Для координации работ будут созданы оперативные штабы.

Двухмесячник проводится для обеспечения санитарной очистки территорий населенных пунктов республики. Итогом станет приведение их в состояние, которое отвечает экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, когда в Казани планируют провести общегородской субботник.