Общегородской субботник в Казани планируют провести 20 апреля

20 апреля в Казани может пройти общегородской субботник, а в период с 1 апреля по 31 мая — санитарно-экологический двухмесячник. Проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

«Провести в период с 01.04.2024 по 31.05.2024 двухмесячник, 20.04.2024 — общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории г.Казани», — отмечается в документе.

Согласно проекту, до 18 марта должна завершиться разработка планов мероприятий, а также их передача в Комитет внешнего благоустройства.

В рамках двухмесячника во всех районах города проведут уборку дорог, проездов, искусственных сооружений, дворов, прилегающих к предприятиям территорий, зеленых зон, садов парков и скверов, очистку и ремонт контейнерных площадок, а также посадку деревьев и кустарников. Помимо этого, будут очищены навесы остановок, заборы и ограждения, дорожные знаки, опоры освещения, а мусор вывезен.

Фото: © «Татар-информ»