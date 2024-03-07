Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Общегородской субботник в Казани планируют провести 20 апреля
20 апреля в Казани может пройти общегородской субботник, а в период с 1 апреля по 31 мая — санитарно-экологический двухмесячник. Проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.
«Провести в период с 01.04.2024 по 31.05.2024 двухмесячник, 20.04.2024 — общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории г.Казани», — отмечается в документе.
Согласно проекту, до 18 марта должна завершиться разработка планов мероприятий, а также их передача в Комитет внешнего благоустройства.
В рамках двухмесячника во всех районах города проведут уборку дорог, проездов, искусственных сооружений, дворов, прилегающих к предприятиям территорий, зеленых зон, садов парков и скверов, очистку и ремонт контейнерных площадок, а также посадку деревьев и кустарников. Помимо этого, будут очищены навесы остановок, заборы и ограждения, дорожные знаки, опоры освещения, а мусор вывезен.
Фото: © «Татар-информ»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»