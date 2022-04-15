В Татарстане утвержден порядок начисления допвыплат семьям погибших на Украине

В Татарстане утвержден порядок начисления дополнительных выплат семьям военнослужащих и бойцов Росгвардии, погибших во время проведения специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Постановление Правительства республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Ранее соответствующее поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».

Единовременная денежная выплата в размере 2 млн рублей семьям погибших в результате участия в специальной военной операции будет начисляться, если эти военные родились, жили или оказались захоронены на территории республики. Она будет перечисляться «в равных долях каждому члену семьи военнослужащего».

Средства на это будут взяты из резервного фонда Кабинета Министров РТ. При этом для оперативного начисления выплат Минтруд республики сможет использовать средства, зарезервированные за этим ведомством бюджетом Татарстана на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан», — также отмечается в документе.

До этого Президент РФ Владимир Путин сообщил, что всем членам семей военных, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие — это 7 млн 421 тыс. рублей. Также каждый месяц будет выплачиваться денежная компенсация каждому члену семьи погибшего.