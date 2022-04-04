Минниханов поручил выплатить дополнительно по 2 млн рублей семьям погибших на Украине
Семьи татарстанских военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, получат дополнительную материальную помощь от Татарстана. Соответствующий указ сегодня подписал Президент республики Рустам Минниханов.
«Согласно документу, единовременная выплата составит 2 миллиона рублей. Это будет дополнительная финансовая поддержка для тех, кто потерял своих близких, героически отдавших долг Родине», — рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о том, что всем членам семей военных, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие — это 7 млн 421 тыс. рублей. Также каждый месяц будет выплачиваться денежная компенсация каждому члену семьи погибшего.