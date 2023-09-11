В Татарстане утвержден план по реализации Стратегии действий в интересах женщин

План мероприятий по реализации в 2023–2026 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин утвержден в Татарстане. Соответствующее распоряжение Правительства республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

При Кабинете Министров региона создан Координационный совет по выполнению плана мероприятий. Председателем совета стала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Ее заместителями назначены заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Юлия Абдреева и начальник отдела координации и контроля Минтруда РТ Ольга Устина, следует из положения о совете.

Членами Координационного совета стали некоторые общественники, в том числе президент общественной организации «Деловые женщины Татарстана» Лиана Багавеева и председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, детский омбудсмен РТ Ирина Волынец, омбудсмен РТ Сария Сабурская, руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества в РТ Ангелина Галимова, глава Научно-исследовательского центра семьи и демографии АН РТ Чулпан Ильдарханова, представители ряда республиканских министерств и ведомств, а также другие лица.

План предусматривает такие меры по оказанию помощи женщинам, как усиление роли кризисных центров по сопровождению беременности, расширение сети семейных МФЦ для помощи женщинам с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, содействие занятости женщин, освободившихся из учреждений УИС, оказание комплексной помощи и поддержки женщинам и девочкам, которые подверглись жестокому обращению (в частности, популяризация детского телефона доверия).

Для сохранения здоровья женщин предполагается создать Школу репродуктивного здоровья на базе ДРКБ, довести долю женщин, которых отговорили от аборта, как минимум до 15%, организовать маммографические и иные обследования, провести (уже в декабре текущего года) республиканский семинар «Воспитывая девочку, воспитываешь нацию», увеличить доступность гериатрической помощи и повысить вовлеченность пожилых женщин в мероприятия по развитию активного долголетия.

Национальная стратегия действий в интересах женщин была утверждена Правительством РФ в конце прошлого, 2022 года.