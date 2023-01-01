Кабмин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин

Правительство России утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Стратегия направлена на консолидацию усилий граждан страны, организаций и органов власти различных уровней по обеспечению принципа равных прав и свобод мужчин и женщин и созданию равных возможностей для их реализации.

Документ нацелен на укрепление позиций женщин в общественно-политической жизни страны и вовлечение их в различные сферы деятельности, а также на сохранение здоровья женщин.

Минтруду РФ и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти в трехмесячный срок поручено разработать и внести в Правительство проект плана мероприятий по реализации в 2023–2026 годах первого этапа стратегии.

В самой национальной стратегии констатируется, что 55% россиян, имеющих высшее образование, — это женщины. Женщины составляют 28,3% среди докторов наук и 43,4% — среди кандидатов наук.

Женщины руководят примерно 30% субъектов малого и среднего бизнеса. Среди занимающихся социальным предпринимательством они составляют 90%, а среди предпринимателей, работающих в сфере услуг, — 58%. Доля женщин среди самозанятых достигает 40%.

Вместе с тем, несмотря на определенные улучшения с 2016 года, дисбаланс в представленности женщин и мужчин на уровне принятия решений по-прежнему сохраняется, признают авторы стратегии.