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В Татарстане утвержден перечень объектов, которые нельзя отключать от электроэнергии
В Татарстане составлен список объектов, которые нельзя отключать от электроэнергии в 2023 и 2024 годах из-за возможных экономических, экологических и социальных последствий. Соответствующее распоряжение подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
В документе упомянуты в том числе здания Администрации Раиса РТ, Кабинета Министров республики, Государственного Совета РТ, республиканских министерств и ведомств, Прокуратуры РТ, Арбитражного суда Поволжского округа и Управления Судебного департамента в Татарстане.
Кроме того, в перечень включены медицинские учреждения, здания исполнительных комитетов, элементы инфраструктуры связи, объекты централизованного водоснабжения и канализации, Казанский метрополитен, воинские части, военные комиссариаты, отделы внутренних дел, пожарные депо и многие другие сооружения.
Аналогичное прошлогоднее распоряжение, рассчитанное на период 2022-2023 годов, признано утратившим силу.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 1,9%.
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