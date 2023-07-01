В Татарстане утвержден перечень объектов, которые нельзя отключать от электроэнергии

В Татарстане составлен список объектов, которые нельзя отключать от электроэнергии в 2023 и 2024 годах из-за возможных экономических, экологических и социальных последствий. Соответствующее распоряжение подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

В документе упомянуты в том числе здания Администрации Раиса РТ, Кабинета Министров республики, Государственного Совета РТ, республиканских министерств и ведомств, Прокуратуры РТ, Арбитражного суда Поволжского округа и Управления Судебного департамента в Татарстане.

Кроме того, в перечень включены медицинские учреждения, здания исполнительных комитетов, элементы инфраструктуры связи, объекты централизованного водоснабжения и канализации, Казанский метрополитен, воинские части, военные комиссариаты, отделы внутренних дел, пожарные депо и многие другие сооружения.

Аналогичное прошлогоднее распоряжение, рассчитанное на период 2022-2023 годов, признано утратившим силу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 1,9%.