Потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 1,9%

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Потребление электрической энергии в Татарстане по сравнению с 2022 годом выросло на 1,9%. Об этом стало известно на заседании Совета директоров АО «Сетевая компания», которое прошло в Доме Правительства под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина, передает пресс-служба Раиса РТ.

Участники мероприятия рассмотрели вопросы надежности электроснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям компании, результаты производственной и финансово-экономической деятельности, а также реализацию плана капитального строительства за 1-й квартал 2023 года.

По итогам 1-го квартала объем оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям РТ составил порядка 7 029,2 млн кВт·ч. Фактический объем потребления электроэнергии ОЭС Средней Волги сохранился на уровне потребления аналогичного периода 2022-го и составил 32,2 млрд кВт·ч, при этом потребление в Татарстане имеет наибольшую величину среди регионов, рост к 2022 году зафиксирован на уровне 1,9%.