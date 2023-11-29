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В Татарстане утвержден минимальный потребительский бюджет за III квартал
В Татарстане утверждена величина минимального потребительского бюджета за III квартал 2023 года. Показатель составляет 21 937 рублей, следует из постановления Кабмина РТ.
«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за III квартал 2023 года в размере 21 937 рублей», — отмечается в документе.
В октябре, когда документ проходил антикоррупционную экспертизу, «Татар-информ» сообщал, что рассматриваемая сумма оказалась на 83 рубля меньше, чем в предыдущем квартале.
Минимальный потребительский бюджет состоит из суммы стоимости продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, приобретение которых необходимо для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.
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