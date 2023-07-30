В Татарстане утвердят временные нормы для сиделок, ухаживающих за инвалидами и пожилыми

Минтруд Татарстана разработал нормы времени оказания социальных услуг, предоставляемых в рамках услуги «Сиделка». Они затрагивают все функции, которые выполняют сиделки, от приготовления пищи до купания, следует из проекта документа.

Ухаживают сиделки за инвалидами и пожилыми гражданами. Предполагается, что на приготовление пищи они будут тратить максимум 60 минут, помощь в приеме пищи 47 минут, полное купание в постели – 50 минут, полное купание в душе – 40 минут и так далее.

Нормы разработаны и планируются к утверждению в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 – 2024 годах, отмечается в документе. До 4 августа он будет проходить антикоррупционную экспертизу.

Напомним, проект «Сиделка» в Татарстане стартовал в пилотном режиме в 2021 году и в этот же год охватил более 3,3 тыс. пожилых людей. Он внедрен благодаря реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».