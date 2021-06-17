Благодаря нацпроекту «Демография» более 6 тыс. татарстанцев получают долговременный уход

Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в 2021 году охватил жителей всех районов Татарстана. Он внедрен благодаря реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Социальные услуги предоставляются пожилым людям и инвалидам в зависимости от уровня их нуждаемости в постороннем уходе. Всего действует три таких уровня. В работе используется новый подход: если раньше был заявительный принцип оказания помощи, то теперь он выявительный», – сообщила начальник отдела соцзащиты Тетюшского района Ольга Колсанова.

Такой порядок практикуется во всех учреждениях соцобслуживания населения республики. Специалисты отделения соцзащиты Тетюшского района рассказали, как определяется уровень нуждаемости в постороннем уходе. К примеру, человек пришел к врачу. Во время приема пациент заполняет анкету «Возраст не помеха». Если по ее результатам сумма баллов три и более, то пациенту предлагается социальное обслуживание на дому. Если гражданин согласен, то подписывает добровольное согласие на передачу медорганизацией в отдел соцзащиты сведений об имеющихся у него ограничениях и рекомендациях по организации ухода.

Для пожилых и инвалидов из Татарстана разработаны индивидуальные планы ухода, прописан подробный перечень необходимых мероприятий. В республике внедряются стационарозамещающие технологии, направленные на создание условий для максимального длительного проживания пожилых и инвалидов в домашних условиях. Одной из таких технологий является услуга «Сиделка». На сегодняшний день в республике эта услуга оказывается 315 пожилым людям.

По словам министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, в 2021 году в целях достижения показателей, предусмотренных федеральным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография», планируется охватить услугами по долговременному уходу 6,7 тыс. человек, или почти 6% от общего числа людей старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе. Социальные услуги в организациях социального обслуживания получат 42,5 тыс. человек.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» главы государства Владимира Путина.