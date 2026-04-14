В РТ с начала года 227 детей-инвалидов получили электронные сертификаты на реабилитацию

С начала 2026 года 227 детей из Татарстана стали участниками пилотного проекта по комплексной реабилитации детей с инвалидностью и получили электронные сертификаты на курсы реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

«Новый проект стартовал 1 января 2026 года. Программа ориентирована на поддержку семей, где ребенку в возрасте от 4 до 17 лет медико-социальной экспертизой впервые установлена категория "ребенок-инвалид". Средства по электронному сертификату можно потратить как на оплату основного реабилитационного курса продолжительностью 21 день, так и на сопутствующие нужды: проживание и питание ребенка и сопровождающего его родителя», – сообщили в пресс-службе.

Как пояснили «Татар-информу» в ОСФР по РТ, сертификат не привязан к конкретному учреждению.

«Использовать его можно в 12 учреждениях, которые определены для реализации пилотного проекта. Это организации Татарстана, которые прошли отбор в Минтруде России по соответствующим критериям», – отметили в пресс-службе.

Если ребенок получает услуги в полустационарной форме, то стоимость сертификата в 2026 году – более 89 тысяч рублей, в стационарной форме – более 108 тысяч рублей.

«Если с ребенком на реабилитацию едет сопровождающий, то сумма составит более 115 тысяч рублей», – отметил управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Сертификат выпускается в проактивном режиме, без заявлений родителей. Основанием служат данные, поступившие в СФР из учреждений медико-социальной экспертизы. Специалисты МСЭ оценивают потребность ребенка в комплексной реабилитации, формируют целевую реабилитационную группу и консультируют родителей.

Законным представителям рассказывают, как выбрать организацию для прохождения курса – в своем регионе или в федеральном центре, а также разъясняют, какие услуги входят в программу и как правильно использовать электронный сертификат.

Электронный сертификат оформляется на карту «Мир». Срок, в течение которого семья может воспользоваться правом на реабилитацию, составляет 12 месяцев с даты первичного установления инвалидности. Электронный сертификат активируется не ранее восьми рабочих дней со дня установления ребенку категории «ребенок-инвалид».

Получить реабилитацию участники программы могут в реабилитационном центре «Исток надежды» в Арском районе, «Возрождение» в Бугульминском районе, «Астра» в Елабужском районе, «Апрель», «Солнечный», «Сила в детях» в Казани, «Чудо-Дети» в Набережных Челнах, «Логос» в Нижнекамске и в других учреждениях.