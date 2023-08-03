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Новый порядок позволит жильцам многоквартирных домов самим организовать капремонт
В России усовершенствуют порядок проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Об этом на заседании Правительства заявил Премьер-министр Михаил Мишустин.
«Сегодня все больше владельцев жилья, которые сами хотят организовать работы по обновлению общего имущества – и кровли, и системы тепло- и водоснабжения, либо лифты заменить, самостоятельно выбрать подрядчиков, контролировать ход мероприятий и расходования средств <...> Чтобы гарантировать соблюдение требований к безопасности к качеству этих работ, по поручению Президента [России Владимира Путина] подготовлен законопроект по совершенствованию порядка проведения капитального ремонта в многоквартирных домах», – рассказал Мишустин.
Он пояснил, что надзорные органы будут вести реестр протоколов собраний собственников, которые принимали решения, строительный контроль будут осуществлять специалисты – они будут размещать акт по результатам проверки в государственной информационной системе ЖКХ.
Новация позволит повысить качество капремонта, защитить интересы граждан и обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах.
На совещании в Доме Правительства РТ заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов сообщил, что работы по программе капремонта многоквартирных домов выполнены на 84%.
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