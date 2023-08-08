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В Татарстане утвердят новый порядок проведения ярмарок вакансий
Минтруд Татарстана разработал порядок проведения в республике ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Проходить они будут на основании плана графика, заранее разработанного центрами занятости населения, следует из проекта документа.
Для участия в ярмарках вакансий работодателям нужно будет за три дня подать в Центр занятости заявление, заранее сообщив о вакансиях для работников. Также должны будут действовать образовательные организации.
При подготовке к ярмаркам центры занятости должны проанализировать состояние рынка труда и подобрать работодателей, на предприятиях которых есть актуальные для жителей вакансии.
У жителей должна быть возможность пройти первичное собеседование с потенциальными работодателями и получить информацию об условиях работы – размер зарплаты, соцгарантии, перспективы карьерного роста и т.д..
Напомним, в Казани в этом году провели реорганизацию центров занятости населения. Так, теперь районные центры присоединены к единому городскому учреждению. Ярмарки вакансий могут проходить в каждом районном центре.
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