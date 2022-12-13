Кабмин Татарстана одобрил реорганизацию центров занятости населения Казани

Власти Татарстана одобрили предложение Минтруда РТ о реорганизации центров занятости населения города. Районные центры теперь присоединят к единому городскому учреждению. Изменения вносятся для оптимизации инфраструктуры отрасли в сфере занятости населения, говорится в постановлении премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Напомним, с предложением о реорганизации Минтруд вышел в октябре этого года. Теперь центры занятости Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского и Приволжского районов присоединят к учреждению «Центр занятости населения города Казани». Объединенные в одну сеть центры станут его управлениями.

Основные цели и штатная численность центров останутся прежними, отмечается в документе.

Мероприятия по изменению структуры центров занятости проведут в 90-дневный срок, все имущество районных центров занятости передадут единому учреждению. Контролировать работу будет Минтруд РТ.