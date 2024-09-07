В Татарстане утвердили стратегию развития АПК до 2030 года

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В Татарстане утверждена Стратегия развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Документ предполагает два сценария развития событий — базовый, «Умеренный рост», и целевой, «Опережающее развитие».

При реализации базового сценария к 2030 году производство продукции АПК должно вырасти на 20,9%. Средний ежегодный прирост составит 2,2% за счет реализации новых инвестиционных проектов и расширения рынков сбыта.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий при воплощении в жизнь соответствующего сценария увеличится на 13,1%. Экспорт сельскохозяйственной продукции вырастет примерно в 1,9 раза по сравнению с уровнем 2023 года — с 457,6 млн долларов США до 869,8 млн.

В свою очередь соотношение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства) со среднемесячной заработной платой по Татарстану в этом варианте достигнет 87,7%.

При реализации целевого сценария к 2030 году производство продукции АПК вырастет на 32,4%. Средний ежегодный прирост окажется равен 4,0%.

Этот вариант предусматривает интенсификацию аграрного производства, развитие переработки и увеличения экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости на межрегиональных и глобальных рынках.

Сценарием «Опережающее развитие» запланирована, в частности, реализация проекта по глубокой переработке молока в объеме 500 тыс. тонн к 2030 году и проекта по глубокой переработке зерна в объеме до 1 млн тонн.

При воплощении в жизнь такого варианта рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом увеличится на 25,0%. Экспорт сельскохозяйственной продукции вырастет более чем в 2,5 раза — до 1 млрд 126,5 млн долларов.

Помимо прочего, по этому сценарию среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства) сравняется со среднемесячной заработной платой по республике.