Оксана Лут на встрече с Миннихановым похвалила Татарстан за достижения в АПК

Оксана Лут

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут на полях Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2024», которое проходит в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Оксана Лут назвала Татарстан одним из главных регионов в части развития агропромышленного комплекса.

«На протяжении последних лет планомерно увеличиваются объемы производимых базовых сельхозкультур. По животноводству Татарстан является главным центром производства молока. К 2030 году в России планируется производить 39 млн тонн молока. Достойный вклад мы ожидаем от аграриев Республики Татарстан», — перечислила она.

Министр отметила, что ежегодно в регионе реализуются все больше новых промышленных проектов, республика обладает хорошим экспортным потенциалом, также хорошими темпами растет переработка сырья.

Минниханов отметил, что для эффективного развития АПК необходимо развивать науку и наукоемкие технологии. Он также поблагодарил Минсельхоз РФ за поддержку республики, реализацию важных государственных программ.

«Татарстан — крупный агропромышленный регион. При этом речь идет не только о производимой продукции, но и о благосостоянии наших сельчан», — сказал Раис РТ.