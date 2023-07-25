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В Татарстане снижено максимальное число кабанов для охоты
В Татарстане уменьшена максимально возможная численность кабанов для охоты. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
В предыдущей версии документа максимально возможная численность этого охотничьего ресурса составляла 14 281. Теперь в этом качестве указано 357 голов.
Напомним, что в 2020 году в Татарстане было решено сократить численность кабанов в пять раз. Причиной стали вспышки африканской чумы свиней — отстрел был необходим для снижения плотности обитания животных и профилактики заболевания. Тогда она составляла 0,81 вместо положенных 0,25 на тысячу гектаров.
В 2021 году в Управлении охраны животного и растительного мира РТ объявили, что численность диких кабанов в Татарстане будут поддерживать на уровне менее тысячи голов. По данным на март 2023 года, на территории республики насчитывалось 800 голов кабанов.
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