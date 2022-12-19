В Татарстане утвердили комплексный план по реализации послания Минниханова

Правительство Татарстана утвердило комплексный план действий по реализации послания Президента республики Рустама Минниханова на 2023 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В документе прописаны конкретные направления работы и указаны сроки их выполнения. Так, в течение года необходимо уделять внимание мера поддержки для мобилизованных и их семей, оказанию комплексной поддержки движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», формированию электронной книги памяти всех участников спецоперации из Татарстана, созданию военно-патриотических клубов во всех районах и городских округах Татарстана и другим задачам.

Исполнительные органы государственной власти Татарстана, которые участвуют в реализации послания, обязаны докладывать об итогах своей работы до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчитываться они будут в Минэкономики республики.

Напомним, с ежегодным посланием Госсовету Татарстана Минниханов обратился 20 октября. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Татар-информа».