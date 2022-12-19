В Татарстане утвердили комплексный план по реализации послания Минниханова
Правительство Татарстана утвердило комплексный план действий по реализации послания Президента республики Рустама Минниханова на 2023 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Исполнительные органы государственной власти Татарстана, которые участвуют в реализации послания, обязаны докладывать об итогах своей работы до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчитываться они будут в Минэкономики республики.
Напомним, с ежегодным посланием Госсовету Татарстана Минниханов обратился 20 октября. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Татар-информа».