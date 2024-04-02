В Татарстане уточнят индикаторы риска нарушения требований к работе такси

В Татарстане собираются скорректировать индикаторы риска нарушения требований к работе такси. Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Индикаторы упомянуты в проекте приложения №1 к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Так, о вероятности нарушения законодательства начнет свидетельствовать рост количества автомобилей, включенных в региональный реестр легковых такси, у юридического лица или индивидуального предпринимателя более чем на 50% по отношению к предыдущему году — при отсутствии сведений об увеличении штатной численности водителей на 20% или более.

Кроме того, тревожным сигналом будет считаться более чем на 50% количества перевозок пассажиров и багажа легковым такси по отношению к предыдущему году при отсутствии сведений об увеличении штатной численности водителей либо машин на 20% или более.

Третий индикатор, упомянутый в проекте приложения, — рост более чем на 30% соотношения количества перевозок пассажиров и багажа легковым такси на одно транспортное средство в течение месяца по сравнению со средним значением аналогичного показателя по Татарстану.

Все упомянутые выше сведения будут браться из федеральной государственной информационной системы легковых такси. Проект постановления подготовлен Миндортрансом РТ, антикоррупционная экспертиза продлится до 15 апреля.

В прошлом году Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о новом регламенте работы такси в республике.