В Татарстане установят порядок выдачи разрешений на работу такси

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В Татарстане установят порядок выдачи, приостановки и аннулирования разрешений на работу легковых такси. Проект постановления Правительства РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Уполномоченным органом исполнительной власти в республике, который возьмет на себя контроль за организацией перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, назначат Миндортранс РТ.

Документ определит меры реализации закона, принятого в Татарстане в июле 2023 года. Тогда в республике были утверждены новые правила работы сервиса такси, в том числе касающиеся выдачи разрешений на работу.

Постановлением, в частности, определен порядок выдачи, приостановки и аннулирования таких разрешений; сведения о водителях, которые перевозчик должен предоставить в уполномоченный орган. Также утвержден порядок размещения сведений о стоимости и правилах оплаты услуг для служб такси, в том числе для тех, у которых нет своих сайтов и приложений в Сети, и другие.

Разрешение по-прежнему будет выдаваться на пять лет для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а для физлиц — на пять лет и меньше, если это было указано в заявлении.

«Разрешение не может быть передано (отчуждено) третьим лицам. Допуск к управлению легковым такси водителя, который является работником перевозчика легковым такси, и сведения, о котором внесены в путевой лист, оформленный перевозчиком легковым такси, не является передачей (отчуждением) разрешения», — подчеркивается в документе.

Чтобы передать либо аннулировать разрешение, водитель либо служба такси, должны подать заявление в уполномоченный орган через портал «Госуслуги», МФЦ или непосредственно в уполномоченный орган.